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الحوثة تنشر مخبرين على هيئة مجانين في شوارع لغرض التجسس

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اليمن العربي-صنعاء 0 تبليغ

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الخميس 3 أكتوبر 2019

الحوثيين

الحوثيين

الحوثة تنشر مخبرين على هيئة مجانين في شوارع لغرض التجسس

كتب

الخليج 365-صنعاء

قالت مصادر في صنعاء إن مليشيا الحوثي نشرت مخبرين في شوارع صنعاء على هيئة مجانين لغرض التجسس على المعراضين لهم.

 

وذكرت المصادر أن اشخاص يعتقد أنهم مختلين عقلياً يجوبون شوارع صنعاء، وعدد من المدن، بكل حرية، ويتزايد أعدادهم بشكل ملفت، بما يرفع سقف المخاوف لدى الأطفال والنساء وبعض الرجال بصورة رئيسية من تحركات هؤلاء.

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وتقوم مليشيا الحوثي بصرف بشكل مستمر كروت سلعية بمبالغ كبيرة لمخبرين من عناصرها مهمتهم جمع معلومات عن معارضين للحوثيين أو أي تحرك مشبوه .

 

 

ويسيطر الحوثيون على المربعات الأمنية في صنعاء ومراكز المحافظات كما ينشرون نقاط تفتيش ومسلحين في مداخل الحارات بعد منتصف الليل بشكل يومي .

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