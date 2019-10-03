شبوة تستعد للتصعيد ضد ممارسات وجرائم الإخوان الإرهابية في المحافظة

الخميس 3 أكتوبر 2019

حزب الاصلاح

كتب الخليج 365 - خاص

تشهد مدينة عزان بمحافظة شبوة، اليوم الخميس، الفعالية الشعبية السلمية الحاشدة التي ينظمها ويشارك فيها الأهالي والشخصيات الاجتماعية والتربوية والوجهاء.



وتتضمن المشاركة، مشاركة 4 مديريات تقع بجنوب شبوة وهي: ميفعة، رضوم، الروضة، وحبان، وذلك للتعبير عن تأييدهم ودعمهم للمجلس الانتقالي الجنوبي، وللمطالبة بعودة قوات النخبة الشبوانية، وتسليمها ملف الأمن في المديريات الأربع وبقية مديريات المحافظة.

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وكانت اللجنة التحضيرية قد ناقشت، في اجتماع لها، عقدته أمس الأربعاء الترتيبات والاستعدادات النهائية لإقامة هذه التظاهرة الشعبية السلمية التي سوف يشارك فيها أهالي المديريات الأربع، وسترفع خلالها أعلام دولة الجنوب واللافتات المعبرة عن تأييد المشاركين فيها للمجلس الانتقالي الجنوبي ولقوات النخبة الشبوانية.

ومن المقرر أن يصدر عن المشاركين في الفعالية بيان يتناول الأوضاع بمحافظة شبوة عقب اجتياحها من قبل مليشيات حزب الإصلاح القادمة من مأرب اليمنية، كما سيتطرق البيان إلى الممارسات التي قامت بها تلك المليشيات وارتكابها لجرائم القتل والنهب لممتلكات المواطنين والاعتقالات للنشطاء.

وسيتضمن البيان أيضاً مطالب المشاركين في الفعالية وأبرزها عودة قوات النخبة إلى مديرياتهم وغيرها من مديريات المحافظة، وكذا المطالبة أيضاً بإطلاق سراح جميع المعتقلين، وإخلاء مقرات المجلس الانتقالي.