أسرة العميد وهان تصدر بيانا لشكر محافظ مأرب والاجهزة الامنية على جهودهم

الخميس 3 أكتوبر 2019 مأرب كتب الخليج 365 أصدرت اسرة قائد اللواء السابع حماية رئاسية العميد محمد وهان بياناً بعد تمكن القوات الأمنية في محافظة مأرب من تحريره في عملية خاطفة.

وجاء في البيان ما يلي: بيان صادر عن اسرة العميد محمد وهان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والآه وبعد:- نتــــــقـدم نحن اسرة بني وهان للأخ والوالد العــميـد الركن/ محــمد عبدالله وهــان قائد اللواء السابع حماية رئاسية.. بأحر التهاني بمناسبــة تحــريـره من الاخـتـــطـاف. Advertisements وشـكــرنا الـجــزيل للسلطة المحلية ممثلة بالاخ اللواء الشيخ سلطان العرادة محافظ المحافظة ولـلأجــهزة الأمـنيـة بالمحافظة الـتـي قامـت بعملية نوعية تكللت بتحـريـره من الإحتجاز في قبيلة الدماشقة بني سمرة وضـمـنت سـلامة وصـوله الي اهـله ومحبـيه سالما معافا ولله الحــمد. والحــقيقه فلقد كانت مفاجاه مفرحـــه لنا حين اتصلت بـــنــا ادارة الامن للوصول اليهم، وعند وصولنا تفاجئنا برؤية اســـــد تهـــــامة العـميد محــمـد وهـان في مكتـب مـدير الامـن العميد /عبد الملك المداني. فلله الحـــمد والشـكر أولاً واخــيرا، وشكرنا الخاص للـجنود المــجهـوليين من رجال الامن والمهمات الخاصة الذين نفذوا المــهــمه بكفاءة واقتدار. والشكر موصول لكل من سعى وتفاعل ووقف معنا بنفسه وبقلمه وخاصة القادة العسكريين والمشائخ والوجاهات من أبناء تهامة الموجودين في محافظة مارب. والحمد لله رب العالمين

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