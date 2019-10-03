مراسلنا.. مواطن من شبوة يرتقي شهيدا على أيدي الإخوان والقاعدة

الخميس 3 أكتوبر 2019

الاخوان والقاعدة

كتب الخليج 365

ارتقى صباح اليوم الخميس، مواطنا من ابناء محافظة شبوة جنوبي اليمن، شهيدا على أيدي مليشيات الاصلاح في عزان والقاعدة وجرح آخرين.



وقال شهود ان المواطن ويدعى سعيد تاجرة القميشي لفظ انفاسه الاخيره بمستشفى حبان بعد اطلاق النار عليه من قبل مليشيات الاصلاح والقاعدة.

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واضاف شهود العيان ان المواطن سعيد تاجرة القميشي تم إعدامه ميدانيا بعد القبض عليه من قبل المليشيات الإرهابية عند مدخل مدينة عزان الغربي.

وكانت اللجنة التحضيرية قد ناقشت، في اجتماع لها، عقدته أمس الأربعاء الترتيبات والاستعدادات النهائية لإقامة هذه التظاهرة الشعبية السلمية التي سوف يشارك فيها أهالي المديريات الأربع، وسترفع خلالها أعلام دولة الجنوب واللافتات المعبرة عن تأييد المشاركين فيها للمجلس الانتقالي الجنوبي ولقوات النخبة الشبوانية.

ومن المقرر أن يصدر عن المشاركين في الفعالية بيان يتناول الأوضاع بمحافظة شبوة عقب اجتياحها من قبل مليشيات حزب الإصلاح القادمة من مأرب اليمنية، كما سيتطرق البيان إلى الممارسات التي قامت بها تلك المليشيات وارتكابها لجرائم القتل والنهب لممتلكات المواطنين والاعتقالات للنشطاء.