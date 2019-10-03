بعد قتلها مواطنا قبليا واعتقالها ناشطا سياسيا.. شبوة تطالب برحيل الإخوان (صور)

الخميس 3 أكتوبر 2019

شبوة تطالب برحيل الإخوان

كتب الخليج 365 - خاص

استيقظت مدينة عزان بمحافظة شبوة، على حالة من التوتر إثر اعتزام السكان اقامة تظاهرة تطالب بطرد ميليشيات الاصلاح غير أن الأخير قمعها.



ذلك يأتي تزامنا مع اقدام ميليشيات حزب الاصلاح على اعتقال الناشط عبدالرحمن العشلمي، وسط مدينة عزان، وهو أحد منظمي التظاهرة، حيث منعت ميليشيات الاصلاح الوفود من مديريات شبوة، على دخول عزان وفرضت طوقاً امنياً فضلاً عن انتشارها الكثيف داخل المدينة.

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وسقط قتيل برصاص ميليشيات الاصلاح على الاقل، خلال احتجاج غربي مدينة عزان.

وأطلقت الميليشيات النار على مواطنين في عزان كانوا يعتزمون التظاهر سلميا، غير انهم تحولوا الى مدينة جول الريدة.

وتظاهر المئات بمدينة جول الريدة منددين بالقمع الذي حصل لهم في عزان كبرى مدن محافظة شبوة بعد العاصمة عتق، ومطالبين في ذات الوقت بطرد قوات الاصلاح من كامل تراب المحافظة.