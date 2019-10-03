مراسلنا.. سلطات مأرب الإخوانية تعتقل مواطنا ومرافقيه بسبب صورة "الزوكا"

الخميس 3 أكتوبر 2019

مأرب

كتب الخليج 365 - خاص

اعتقلت سلطات مأرب مواطنا يدعى صالح القميشي وعدداً من رفاقه أثناء توجههم إلى المحافظة قادمين من شبوة، على خلفية تعيقه صورة الشهيد عارف الزوكا على سيارته.



وقال جمال الزوكا على صفحته في فيسبوك، إن صورة الشهيد عارف الزوكا ترفع حالة الاستنفار والتأهب الأمني لدى حكومة مأرب إلى الدرجة القصوى.

وأضاف إن قوات الأمن أوقفت صالح أحمد علي القميشي في أول نقطة تفتيش على مدخل مأرب وتم التحقيق معه بسبب لاصق زجاجي يحمل رسم صورة الشهيد عارف الزوكا يتوسط الزجاج الأمامي لسيارته.

وقال جمال الزوكا إنه ما إن علم قائد النقطة من خلال التحقيق مع صالح ومرافقيه، بأن آخرين على متن سيارة أخرى تجمعهم بصالح مهمة واحد كانت سبب قدومهم إلى المحافظة، سبق وأن تجاوزت النقطة، حتى أبلغ قيادته بالتعميم إلى جميع النقاط الأمنية بمواصفات السيارة وأشياء أخرى، حتى هرعت قوات الطوارئ للبحث عنها في قلب المدينة، ورفع حالة الاستنفار إلى الدرجة القصوى.

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وأضاف إن صالح وزملاءه ما زالوا رهن الاحتجاز دون أن توجه لهم تهمة أخرى، ولم يعرف بعد مصير الآخرين على متن السيارة الثانية.

وتساءل الزوكا عن الاحتياطات الأمنية التي أثارتها صورة الشهيد لدى حكومة مأرب، وما هي الأخطار المحدقة التي تهدد وجودها من قبل أنصار الزوكا ومحبيه في محافظة مأرب وخارجها.

وقال: الزوكا أصبح أيقونة وفاء حتى لمعارضيه من أبناء محافظة شبوة.. بغض النظر عن مواقفهم السياسية منه، فما الغرابة في حمل صورته فوق زجاج سيارة، أو جعلها خلفية لشاشة جوال زائر لعاصمة ارتبطت بها مصالحه.

وتساءل جمال الزوكا: هل علينا شطب كل الأسماء من هواتفنا التي تحمل صور الزوكا كأيقونة، أو حالة واتساب كي ننجو من تعسفات حكومة مأرب، واتقاء شره في حال زيارتها تحت أي ظرف.

وختم حديثه قائلاٍ: ما هي صلة القرابة بين شرعية مأرب، والانقلابي الحوثي حتى تجمعهم استراتيجية واحدة وعدو واحد.