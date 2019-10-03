وزير الدفاع: الحوثي استحوذ على ممتلكات الجيش لتهديد اليمن والمنطقة

الخميس 3 أكتوبر 2019

المقدشي

كتب الخليج 365

دشنت وزارة الدفاع اليوم، مقر قيادة العمليات المشتركة بالقوات المسلحة بمحافظة مأرب وسط اليمن.



وقال وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي: "إن عملية اعادة بناء الجيش الوطني على المستوى المادي والبنى التحتية والإعداد القتالي والمعنوي بدأت من الصفر وفي ظروف استثنائية في وقت يخوض فيه الجيش معركة استعادة الوطن في أكثر من جبهة".

وشارك في الافتتاح محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة وقائد قوات التحالف العربي الداعم للشرعية بمحافظة مأرب اللواء الركن حمدان الشمّري.

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واطّلع الفريق المقدشي على تجهيزات المقر واستمع من قائد العمليات المشتركة بالقوات المسلحة اللواء الركن صغير بن عزيز إلى شرح حول سير العمليات العسكرية الميدانية التي يخوضها أبطال الجيش في مختلف الميادين لمواجهة المليشيات المتمردة والجماعات الإرهابية.

واتهم وزير الدفاع اليمني مليشيات الحوثي بالاستحواذ “على كل مقدرات الجيش ومؤسساته وتقوم بتسخيرها لخدمة مشاريعها التدميرية والمخططات الإيرانية التخريبية”.

وأشار المقدشي إلى أن مليشيا الحوثي سيطرت على ممتلكات الجيش من سلاح وعتاد متطور وتقوم باستخدامه لتهديد أمن واستقرار اليمن ودول الجوار وتهديد خطوط الملاحة الدولية.

وأكد وزير الدفاع أن المسئولية الوطنية تستدعي من الجميع مضاعفة الجهود والتنسيق والتعاون في سبيل الدفاع عن الوطن.