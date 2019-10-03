مراسلنا.. إخوان شبوة يعتقلون ناشط سياسي بشبوة

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الخميس 3 أكتوبر 2019
الاخوان
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الخليج 365 - خاص
اعتقلت مليشيات الإخوان بشبوة الناشط السياسي "عبدالرحمن العشملي أبو أنور".
أفاد شهود عيان لـ(الخليج 365) أن الجماعة الإرهابية اقتادت العشملي إلى جهة مجهولة أثناء وجوده في صفوف المتظاهرين في مدينة عزان .
وقال الشهود إن العملية تأتي كعمل إرهابي من قبل غزاة الجنوب لكسر المقاومة واستهداف النشطاء والمثقفين من أبناء المحافظة .
وفي سياق آخر، أكد سكان محليون بمنطقة عين بامعبد بشبوة، فرار قوة عسكرية شمالية تابعة لقوات الشرعية توالي الإخوان.
وبحسب افادات للسكان فإنهم شاهدوا قوة شمالية كانت تتمركز في منطقة عين بامعبد جنوب المحافظة وهي تغادر باتجاه عزان.
وجاءت خطوة مغادرة القوة من مفرق عين بامعبد بعد ارتكابها لجريمة قتل الشاب احمد سالم باضلع السليماني وهو الامر الذي خلق توترا عسكريا مع قبيلة المجني عليه.
وكانت قبيلة الشهيد السليماني قد منحت مهلة للقوة الشمالية لمغادرة المنطقة وتسليم الجناه للمحاكمة.
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