الجيش والمقاومة يحرران مواقع مطلة على مركز الحشاء غربي الضالع

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الخميس 3 أكتوبر 2019
المقاومة
كتب
الخليج 365
تمكنت قوات الحزام الامني والمقاومة الجنوبية من احراز تقدم كبير في مواقع استراتيجية تطل على مركز الحشا شمال غربي الضالع.
وقال المركز الاعلامي لجبهة الضالع ان اشتباكات عنيفة دارت بين القوات الجنوبية المشتركة ومليشيا الحوثي في جبهة الازارق منذ منتصف ليلة الخميس حتى ساعات الفجر.
واسفرت الاشتباكات عن تقدم القوات الجنوبية المشتركة وسيطرتها على عدة مواقع بقيادة القائد محمود البتول.
واكد المركز الاعلامي ان القوات الجنوبية المشتركة تمكنت من تكبيد المليشيا خسائر في المعدات والارواح ودحرهم لمسافة تقدر باثنين كيلو متر من قطاع الحشاء الذي كانت تحاول المليشيات السيطرة علية.
وتاتي هذه المعارك عقب محاولة الحوثيين شن هجوم على القوات الجنوبية تمكنت خلالها الاخيرة من شن هجوم عكسي على مواقع المليشيا قادت الى تحرير عددا المواقع والسيطرة عليها.
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