شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : بالفيديو فتاة تتعرى في احد شواطي الكويت #متعريه_الكويت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - قام قطاع البحث الجنائي الكويتي بفتح تحقيق للتعرف إلى هوية فتاة، تداول نشطاء مقطع لها في احد شواطي مدينة الكويت بملابس شبه عارية.

وأفاد مصدر أمني : “المقطع المتداول كان محل اهتمام من قبل قطاع البحث الجنائي، حيث صدرت التعليمات بضبط الفتاة للوقوف على ملابسات تواجدها في الشاطئ ، وكذلك معرفة أسباب خلعها ملابسها بالكامل والبقاء على الملابس الداخليه فقط

