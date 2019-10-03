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صنعاء - ياسمين الخيامي - رسميا ..ولي العهد السعودي يباغت الجميع ويعلن رسميا نهاية الحرب في اليمن ويرحب بمبادرة المشاط لوقف اطلاق النار ويؤكد انه سيترك الحكم بسبب حرب اليمن

2019/10/03 الساعة 08:49 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

أكد ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان ان التفاؤل هو الذي يجعله متأكد من وقف الحرب في اليمن وان هذا التفاؤل هو الذي ينبغي ان يكون عليه الحاكم وقال ( كقائد يجب أن أكون متفائلًا كل يوم، لا أستطيع أن أكون متشائمًا، إذا كنت متشائمًا يجب أن أترك الكرسي وأعمل في مكان آخر)

جاء ذلك في القمابلة التلفزيونية مع شبكة جي بي اس الامريكية

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وردا على سؤال ( وصفت هذه الحرب بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم، هل حان الوقت لإنهاء حرب اليمن، ما هو الحل؟ ..رد الامير محمد .. أولا إذا أوقفت إيران دعمها لميليشيات الحوثي فسوف يكون الحل السياسي أسهل بكثير. اليوم نفتح كل المبادرات للحل السياسي داخل اليمن ونتمنى أن يحدث هذا اليوم قبل الغد.

‎*أنت تقول في هذه الليلة إنك تريد التفاوض لإنهاء الحرب في اليمن؟

‎- نحن نقوم بذلك كل يوم لكن نحاول أن ينعكس هذا النقاش إلى تطبيق داخل الأرض وإعلان الحوثي من عدة أيام بوقف إطلاق النار من تجاهه نعتبرها بادرة إيجابية لاتخاذ خطوة جديدة للأمام للدفع بالنقاش السياسي إلى فعالية أكثر.

أنا متفائل كل يوم

‎* لماذا بعد 5 سنوات أنت متفائل الليلة بأن وقف إطلاق النار من شأنه أن يستمر، وأن يؤدي إلى إنهاء الحرب في اليمن؟‎

‎- كقائد يجب أن أكون متفائلًا كل يوم، لا أستطيع أن أكون متشائمًا، إذا كنت متشائمًا يجب أن أترك الكرسي وأعمل في مكان آخر.