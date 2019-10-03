محلل سياسي لــ "الخليج 365": جولات المبعوث الدبلوماسية لا يمكن لها أن تصنع حلاً في اليمن

الخميس 3 أكتوبر 2019

غريفيث

كتب الشحات غريب

قال صالح أبوعوذل الصحافي والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة اليوم الثامن،لا يمكن الحكم على المبعوث الأممي إلى اليمن السيد مارتن جريفيث بأنه فشل او نجح، صحيح أنه فشل في تنفيذ اتفاق استولكهم، لكن الحوثيين هم المسيطرون على الميناء، وحصلوا على شرعية من تلك المشاورات التي أشرف عليها المبعوث، لكن هذا الفشل لا يمكن رميه على المبعوث بل تتحمله الحكومة اليمنية الشرعية التي فشلت في مناهضة الانقلاب بشكل حقيقي.



Advertisements

وأضاف في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، قبل المشاورات فتحت الشرعية جبهات أخرى، وكان شرطها الرئيس للمشاركة في مفاوضات منحت على أثره ميناء الحديدة للحوثيين، ألا يشارك المجلس الانتقالي الجنوبي، للدفاع عن القضية الجنوبية، وجعلت الشرعية الجنوب خصما أشد من الحوثيين الذين انقلبوا على الرئيس واطاحوا به من سدة الحكم.

وقال إذا كان هناك من فشل وهو موجود فتتحمل مسؤوليته حكومة هادي، لا المبعوث الذي يحاول دفع الطرفين للمفاوضات لتحقيق تسوية سياسية، في ظل وجود جماعة ترفض كل جهود السلام، وشرعية ترفض السلام مع الحلفاء الذين يقاتلون في صفها.

وأشار أن المسألة معقدة، وجولات المبعوث الدبلوماسية لا يمكن لها أن تصنع حلا في اليمن، فالحوثيون اصبحوا بفضل تراخي الشرعية، سلطة أمر واقع في ميناء الحديدة ومختلف مدن اليمن الشمالية، وحكومة هادي منشغلة بالتحشيد العسكري على الجنوب.