القوات الجنوبية المشتركة تتمكن من إحراز تقدم في مواقع استراتيجية

الخميس 3 أكتوبر 2019

القوات الجنوبية المشتركة

كتب متابعات_الخليج 365

تمكنت القوات الجنوبية المشتركة من إحراز تقدم في مواقع استراتيجية تطل على مركز الحشا شمال غرب الضالع.



Advertisements

وذكر المركز الإعلامي لجبهة الضالع أن اشتباكات عنيفة دارت بين القوات الجنوبية المشتركة وميليشيا الحوثي الإرهابية في جبهة الأزارق منذ منتصف ليلة الخميس حتى ساعات الفجر، أسفرت عن تقدم القوات الجنوبية المشتركة وسيطرتها على عدة مواقع.

وأكد المركز الإعلامي القوات الجنوبية المشتركة تمكنت من تكبيد المليشيا خسائر في المعدات والأرواح ودحرهم لمسافة بعيدة عن قطاع الحشاء الذي كانت تحاول المليشيات السيطرة علية.

وتأتي هذه المعارك عقب محاولة الميليشيات الإرهابية شن هجوم على القوات الجنوبية تمكنت خلالها الأخيرة من شن هجوم عكسي على مواقع الميليشيا أدت إلى تحرير عدد من المواقع والسيطرة عليها.