شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ظهور مؤثر للأمير المعزول محمد بن نايف خلال عزاء اللواء الفغم .. شاهد كيف أصبح وماذا قال عن الفقيد وكيف هاجم بن سلمان؟ (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ما قاله ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف، عن عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي قتل على يد صديقه مطلع الأسبوع الجاري. وتعدد المقاطع التي تداولها النشطاء، والتي تظهر زيارة الأمير محمد بن نايف لمجلس عزاء الفغم، حيث قال بـ"تاثر"، وفقا لما وصفه نشطاء: "منهو الرجال اللي يقوم باللي قام به عبد العزيز الفغم".

​​وقتل الفغم، فجر الأحد الماضي، وقالت وزارة الداخلية السعودية، إن الفغم قتل، بالإضافة إلى الجاني، وإصابة 2 مدنيين، و5 من رجال الأمن إثر إطلاق نار في مدينة جدة، غربي المملكة. جديد الحدث أونلاين: Advertisements

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