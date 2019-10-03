شكرا لبحثكم عن خبر رئيس البرلمان يزف بشرى سارة للطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في الخارج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - زف رئيس مجلس النواب اليمني، سلطان البراكاني، الأربعاء، بشرى سارة للطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في الخارج بشأن المستحقات الدراسية. وقال البركاني في تغريدة له على "توتير"، إنه تابع رسائل ومناشدات الطلاب بشأن تأخر صرف مستحقاتهم الدراسية. وأضاف: "عليكم ان تطمئنوا بأن المستحقات الخاصة بكم في طريقها للصرف إن شاء الله". Advertisements وأشاررئيس البرلمان اليمني، إلى أن رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، مهتم بمستحقات الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج شخصيا، وكذا وزير المالية، حد قوله. ودعا الطلاب بالصبر والتأني قائلا: " فقط قليل من الصبر".

Sultan Albarkaniسلطان البركاني

@AlbarkaniS

ابنائي الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج: تابعت رسائلكم ومناشداتكم بشأن همومكم وتأخر صرف مستحقاتكم الدراسية، وعليكم ان تطمئنوا بأن المستحقات الخاصة بكم في طريقها للصرف إن شاء الله ، ورئيس الحكومة مهتم بها شخصيا وكذا وزير الماليه فقط قليل من الصبر

وبالتوفيق لكم . 672

6:45 PM - Oct 2, 2019

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