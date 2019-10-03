شكرا لبحثكم عن خبر دعوات شعبية لكبح ”مجانين الحوثي” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في ظل تردي الاوضاع الامنية بصنعاء، وعدد من المدن الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، ترتفع أصوات شعبية، داعية الى كبح جماح مجانين الحوثي المنتشرين بالشوارع على مدار الساعة.

وقالت مصادر محلية لـ"المشهد اليمني" أن المليشيا نشرت مخبرين من عناصرها في شوارع صنعاء وعدد من المدن بصفة "مجانين" لمراقبة المارة وتحركات المواطنين واختطاف المشتبه معارضتهم والابلاغ عنهم ."

وأكدت المصادر على أن اشخاص يعتقد أنهم مختلين عقلياً يجوبون شوارع صنعاء، وعدد من المدن، بكل حرية، ويتزايد أعدادهم بشكل ملفت، بما يرفع سقف المخاوف لدى الأطفال والنساء وبعض الرجال بصورة رئيسية من تحركات هؤلاء.

و تصرف المليشيا باستمرار كروت سلعية بمبالغ كبيرة لمخبرين من عناصرها مهمتهم جمع معلومات عن معارضين للحوثيين أو أي تحرك مشبوه .

ويسيطر الحوثيون على المربعات الأمنية في صنعاء ومراكز المحافظات كما ينشرون نقاط تفتيش ومسلحين في مداخل الحارات بعد منتصف الليل بشكل يومي .