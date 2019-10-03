شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يعلنون الدخول في مرحلة الخطر بعد تعرض المشتقات النفطية للنفاذ وخاصة الديزل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت شركة النفط اليمنية الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية الدخول مرحلة الخطر بعد تعرض مخزون الشركة من المواد البترولية وخاصة مادة الديزل للنفاذ.

وقالت الشركة في بيان صادر عنها الأربعاء تلقى موقع " المشهد اليمني " نسخة منه ان الوضع الحرج والذي يتسبب في حال عدم دخول سفن نفطية بصورة عاجلة بتوقف عدد من الخدمات الأساسية مما ينذر بكارثة إنسانية لم يشهدها العالم أجمع وإبادة جماعية لشعب بأكمله على مرأى ومسمع من الجميع. وحمل البيان دول التحالف العربي والحكومة الشرعية مسؤولية عودة الاختناقات التموينية في صنعاء وبقية المحافظات اليمنية نتيجة استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية.

وأعلن البيان بدء العمل من جديد وفق برنامج طوارئ خلال الفترة القادمة لحين دخول سفن المشتقات النفطية داعيا المواطنين وكافة المنشآت والجهات إلى ترشيد الاستهلاك .

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وطالب البيان الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والانسانية والمجتمع الدولي للقيام بمسئولياتهم القانونية والأخلاقية للضغط على دول التحالف للإفراج العاجل عن سفن المشتقات النفطية لتجنب حدوث ما لا يحمد عقباه.

الجدير ذكره ان الحوثيين أصدروا هذا البيان للبدء بتنفيذ جرعة سعرية في أسعار المشتقات النفطية .