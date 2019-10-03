شكرا لبحثكم عن خبر حملة يمنية تضامنية تطالب بصرف مرتبات موظفي الدولة بمناطق المليشيا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أطلق نشطاء وسياسيين وأكاديميين يمنيين، الاربعاء، حملة تضامنية مفتوحة، للمطالبة بصرف موظفي الدولة المنقطعة مرتباتهم منذ أكثر من أربع سنوات.

وعبر البيان الصادر عن الحملة، تلقاه "المشهد اليمني"، عن تضامنه مع أكثر من مليون موظف انقطعت مرتباتهم منذ أكثر من أربع سنوات في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي..

وأكد البيان على أن المرتب حق من حقوق الموظف ولا ينبغي تجويع الشعب والتآمر على حقه في الحياة والعيش الكريم.

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واستنكر البيان الاجراءات التي اتخذتها وزارة المالية بعدن و"الكريمي" على الموظفين النازحين، باشتراطها ضرورة النزول إلى عدن لاستلام مرتباتهم.

و دعا البيان الى أنه من المناسب تسليم مرتبات النازحين عبر الكريمي في أي مكان في الجمهورية تسهيلا للنازحين الذين يصعب عليهم النزول إلى عدن لاستلام مرتباتهم.

ويعيش أكثر من مليون موظف يمني بمناطق سيطرة المليشيا دون مرتبات منذ أكثر من أربع سنوات.