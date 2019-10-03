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الضالع: اشتباكات هي الأعنف في جبهة الازارق

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اليمن العربي-صنعاء 0 تبليغ

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الخميس 3 أكتوبر 2019

المقاومة

المقاومة

الضالع: اشتباكات هي الأعنف في جبهة الازارق

كتب

الخليج 365-صنعاء

قالت مصادر خاصة في الضالع إن جبهة الازارق في المحافظة شهدت فجر اليوم اشتباكات هي الاعنف بين القوات المشتركة من جهة ومليشيا الحوثي من جهة اخرى.

 

 

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وذكرت المصادر أن الاشتباكات بدأت من الساعة الثانية عشر ليلا حتى هذه اللحظة ومازالت الاشتباكات مستمرة.

 

 

وتمكنت القوات من السيطرة على عدة مواقع بقيادة القائد البطل محمود البتول وتمكنت قواتنا من تكبيد قوات العدو خسائر في المعدات والارواح ودحرهم حوالي اثنين كيلوا متر من قطاع الحشاء الذي كانت تحاول المليشيات السيطرة علية.

 

 وخلال والهجوم الحوثي صدت القوات المشتركة هذا الهجوم وسيطرت على عدد من المواقع التي كانت تسيطر عليها مليشيات الحوثي وتم تحرير المواقع المطله على موقع الحشاء وتامينها بشكلا كامل .

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