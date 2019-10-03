الضالع: القوات المشترك تكسر هجوما حوثيا في جبهة حبيل حنش بالمسيمير

الخميس 3 أكتوبر 2019

المقاومة

كتب الخليج 365-الضالع

تمكنت القوات المشتركة من كسر هجوم حوثي للمليشيات الحوثية بجبهة حبيل حنش في مديرية المسيمير بمحافظة الضالع.



Advertisements

وذكرت مصادر أن القوات المشتركة تمكنت من التوغل والسيطرة على أجزاء واسعة من المناطق الشمالية بعد معارك ضارية مع المليشيات الحوثية.

وسيطرت القوات المشتركة خلال المعارك على مواقع الحوثيين بجبل التنيم في منطقة ذابة بمديرية ماوية في محافظة تعز.

فيما أصيب 4 من أبطال القوات المشتركة قبل أن يتم إسعافهم إلى مدينة عدن.