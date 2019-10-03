عدن - ياسمين التهامي - منظمة الشباب بالمجلس العام بالمهرة تناقش إمكانية توفير إمدادات للعالقين المسافرين لسقطرى

2019/10/03 الساعة 07:45 صباحاً (المركز الإعلامي المهرة وسقطرى)

ناقشت منظمة شباب التابعة للمجلس العام بمحافظة المهرة اليوم في إجتماع لها أوضاع العالقين من أبناء محافظة أرخبيل سقطرى في المهرة ، حيث تطرق اللقاء إلى أهمية سعى المنظمة في العمل على توفير إمدادات تموينية و مشروبات وعدد من الأشياء التي قد يحتاج لها المسافرين الذين سوف يغادرون المهرة إلى سقطرى عبر البحر بواسطة السفينة التي تم إستئجارها من قبل رئيس المجلس العام السلطان عبد الله بن عيسى آل عفرار و التي روعي فيها الحرص على معايير السلامة والأمان أثناء وخلال تسيير الرحلة للمسافرين الذين قد يفوق عددهم الـ 300 فرد بما فيهم العوائل دونما أي تهور لرفع عدد الركاب عن قدرة الحمولة ، حيث ناقش المجتمعون السبل الكفيلة لتقديم الدعم من وجبات او مياه و مشروبات طوال فترة الرحلة إيمانا"منهم بأهمية دور المنظمة الشبابية في هذا العمل الأخوي و الإنساني وضرورة ترجمة توجيهات قيادة المجلس العام على أرض الواقع كون المهرة وسقطرى يمثلان عمق" أخوي و تأريخي ، لذا تسعى المنظمة الشبابية لتقديم ما يمكن من تموينات ومشروبات للمسافرين.