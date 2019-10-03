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خبر سار لليمنيين المقيمين في الطائف وخميس مشيط ومكة المكرمة

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عدن - ياسمين التهامي - خبر سار لليمنيين المقيمين في الطائف وخميس مشيط ومكة المكرمة

أعلنت شركة عبدالرحمن بن أحمد الدهام وشركاه (الدهام للساعات) توفر وظائف شاغرة (للرجال)، للعمل بفروع الشركة في المدن التالية (الطائف، وخميس مشيط، ومكة المكرمة)، بمسمى (بائع)، بنظام الدوام (فترتين).

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم حاصل على الاقل على شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم أو البكالوريوس+  خبرة لا تقل سنة.

تُرسل السيرة الذاتية الى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة واسم المدينة في عنوان البريد):[email protected]

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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