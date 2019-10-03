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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على اسعار العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني لهذا اليوم الخميس

اسعار العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني حسب آخر تداولات السوق المحلية بالعاصمة عدن صباح اليوم الخميس أسعار الشراء: الدولار الأمريكي 599 ريالًا الريال السعودي بـ 157 ريالًا الدرهم الإماراتي بـ160 ريالا Advertisements أسعار البيع: الدولار الأمريكي 604ريالًا الريال السعودي بـ 159ريالًا والدرهم الإماراتي بـ 162 ريالا

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