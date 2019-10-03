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تعرف على اسعار العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني لهذا اليوم الخميس

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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على اسعار العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني لهذا اليوم الخميس

اسعار العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني حسب آخر تداولات السوق المحلية بالعاصمة عدن صباح اليوم الخميس

أسعار الشراء:

 

الدولار الأمريكي 599 ريالًا

 

الريال السعودي بـ 157 ريالًا

 

الدرهم الإماراتي بـ160 ريالا

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أسعار البيع:

 

الدولار الأمريكي 604ريالًا

 

 الريال السعودي بـ 159ريالًا

 

والدرهم الإماراتي بـ 162 ريالا

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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