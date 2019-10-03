شكرا لبحثكم عن خبر اعتصام لثلاث طالبات يمنيات مبتعثات بروسيا داخل السفارة اليمنية في موسكو ...وهذه هي مطالبهن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - واصلت ثلاث طالبات يمنيات مبتعثات في روسيا لليوم الثاني على التوالي الاعتصام في السفارة اليمنية بموسكو؛ للمطالبة بمستحقاتهن المالية. وأعلنت الطالبات الثلاث الدخول في إضراب عن الطعام بسبب محاولة إجبارهن على فض الاعتصام والخروج من السفارة. Advertisements وأوضحت الطالبات أن الإضراب عن الطعام يأتي للضغط من أجل تنفيذ مطالبهن المتمثلة في صرف مستحقات الطالبة بشرى محمد المتأخرة منذ العام 2016 م والمقدرة بمبلغ 2800 دولار وكذلك اعتماد المنحة المالية لمرحلة الدكتوراة للطالبة سحر الصبري والتي انهت مرحلة الماجستير بتفوق ما منحها مقعد مجاني لدراسة الدكتوراة واشارة الطالبات ان الطالبة الثالثة ماهي الا متضامنة معهن فقط

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