شكرا لبحثكم عن خبر بعد اعفاء المملكة لليمنيين المغادرين نهائيا منها.. مغتربون: هي فرصة للخروج رغم مرارة الحرب في بلادنا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ما إن اعلنت المملكة العربية السعودية عفوا عاماعن اليمنيين المقيمين على اراضيها من الرسوم والغرامات ‏ذات الصلة بتجديد الاقامات، رسوم مرافقين، هوية زائر، التغيب عن العمل شريطة الخروج النهائي وبصمة الترحيل حتى اثار ذلك فرح كثير من الاسر المقيمة هناك .

"المشهد اليمني" حاول استعراض ردود افعال مقيمين يمنيين كانوا ضحايا بين سندان دفع الرسوم الكبيرة على عاتقهم وبين مطرقة عدم القدرة على الخروج بسبب تلك الرسوم قبل ان ياتي الامر السامي بالاستثناء.

حيث قالت لنا حذام _ فتاة يمنية مقيمة هناك_ ان القرار جدا جميل فنحن عائلة كلها بنات باستثناء والدي ولانستطيع دفع الرسوم الخاصة بالاقامة ولا العمل بسبب القوانين الجديدة ولم نكن نستطيع ايضا الخروج من المملكة بسبب المقابل المالي الكبير علينا والقرار جميل وسوف يجعلنا نعود ورغم ان الحرب تعصف بمحافظتنا باليمن الا انه لاخيار اخر امامنا ولعل الخيرة فيما اختاره الله لنا

ويشاركها الرأي سالم عمر _ رب اسرة مقيم هناك_ انه لاحل امامه الا اخراج الاسرة الى اليمن وان يبقى هو هناك ودعى سالم كل المغتربين الغير قادرين على دفع الرسوم او الذين عليهم رسوم كبيرة ان يعيدوا اهلهم لليمن فلا حل الا ذلك

بينما قال لنا عامر سعيد _ شاب مقيم وحيدا هناك وعاد لليمن في اجازة _ ان القرار فرصة للعودة ومن يتحجج بالحرب في اليمن سوف يندم ومن يفكر بالنجاح في أي عمل سوف ينجح سوى كان في ظل الحرب او بدون الحرب .

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بينما تخالفه الرأي شروق مبارك _ مقيمة سابقة بالمملكة_ حيث قالت صحيح ان البلاد فيها خير وفيها امل ولاحل لليمنين الا في بلادهم ولكن الحرب انهكت الكثير والحرب كشفت احوال الاسر ولكن ما الحل لدى المغتربين غير العودة قائلة انه بالصبر والارادة يصنع النجاح ضاربة مثال بنفسها انها عادت بسبب الرسوم واليوم اصبحت تملك محلا بشوارع المكلا

فبين مرارة الحرب التي تأكل الاخضر واليابس ومشاكل السياسة التي تعصف باليمنيين ورسوم الاقامة وفرصة العودة دون دفعها يحتار المغترب اليمني

فمتى يرتاح اليمني في بلاده ككل الجوار ؟

- المصدر: مواقع