شكرا لبحثكم عن خبر وزير يمني يرد على تصريحات الجيش الإيراني بشأن دعم المليشيات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رد وزير الإعلام في الحكومة الشرعية،معمر الإرياني، على تصريحات رئيس هيئة الأركان الإيراني محمد باقري لقناة صينية عن تقديم الاستشارات العسكرية والمعلومات الاستخباراتية وما يقدمه الحرس الثوري لدعم المليشيا الحوثية تحت ما اسماه (محور المقاومة)هو إقرار صريح واعتراف رسمي يصدر لأول مرة عن دعم عسكري تقدمه طهران لمليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال الارياني: إن النظام الإيراني يتحكم بالقرار السياسي والعسكري ويدير مليشي االحوثي لتنفيذ أجندته في المنطقة.

وأضاف الإرياني في تصريح له على وكالة الأنباء اليمنية "سبأ": أن الدعم الإيراني للمليشيا الحوثية لا يقتصر على الاستشارات العسكرية والاستخباراتية فقط ، بل تزود المليشيات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والأسلحة والخبراء في الصناعات العسكرية و الألغام والعبوات الناسفة.

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واعتبر الارياني، تصريحات قائد الجيش الإيراني تأتي تاكيداً لما ذهبت إليه الحكومة اليمنية من أن مليشيا الحوثي أداة للنظام الإيراني وأن قرارها السياسي والعسكري بيد طهران وليس للحوثي أي قرار، وأن من يدفع ثمن هذه الحرب التي شنتها المليشيا هو الشعب اليمني الذي قتل وجرح وشرد مئات الآلاف منه في سبيل تنفيذ أجندة ايران.

وطالب الوزيرالمجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليته في الضغط على النظام الإيراني لرفع يده عن اليمن ووقف كافة أشكال الدعم التي يقدمها للمليشيا الحوثية واستخدامها كأداة لاستهداف الجارة السعودية وتنفيذ أجندته التخريبية وتهديد خطوط الملاحة الدولية.