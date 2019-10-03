شكرا لبحثكم عن خبر الكويت تبدي استعدادها لاستضافة مباحثات بشأن اليمن بالتزامن مع تصريحات بوقف اطلاق النار والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أبدى نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، استعداد بلاده لاستضافة أي مباحثات من شأنها التوصل لاتفاق يؤدى إلى حل عاجل للقضية اليمنية حاليا أو مستقبلا.
و قال الجار الله أن إعلان موقف الكويت، يتزامن مع تصريحات أخرى تتعلق بوقف إطلاق النار في اليمن.
و تمنى الجار الله أن تجد هذه الدعوات طريقها إلى أرض الواقع.
واستضافت الكويت جولة سابقة للمفاوضات السياسية بين وفد الحكومة اليمنية المعترف بها ومليشيا الحوثي، ولم تتوصل الى أي حل لإيقاف الحرب واحلال السلام الشامل وانهاء الانقلاب في اليمن.
وكانت آخر جولة للمباحثات اليمنية، عقدت في مدينة ريمبو في السويد، لتسبقها جولتين في مدينة جنيف السويسرية، وسط تفاؤل شعبي بأن لكل حرب نهاية، وجلوس إلى طاولة مفاوضات.
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