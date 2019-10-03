شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة ...عناصر يمنية وإثيوبية وصومالية تخترق الحدود للسعودية وتقوم بهذا العمل الخطير وحرس... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت، بتوفيق الله، خلال شهر محرم من عام 1441هـ، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (1853) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (76) شخصاً، بينهم (43) متهماً من الجنسية الأثيوبية، و (19) متهماً من الجنسية اليمنية، و(9) متهمين من الجنسية الصومالية، و (4) متهمين من الجنسية السعودية، و(1) مجهول الهوية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وبيّن أنه جرى إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة، التي جرى ضبطها بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود يقفون بكل عزيمة وإخلاص واقتدار في التصدي لمحاولات التهريب عبر الحدود، على الرغم من تعدد وتنوع الأساليب التي يتبعها المهربون، وسيبقى رجال حرس الحدود، بعون الله وتوفيقه، السد المنيع في وجه كل من يحاول تهريب هذه الآفة التي تستهدف وتستنزف شباب الوطن ومقدراته ومجتمعه.