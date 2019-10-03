شكرا لبحثكم عن خبر باريس.. التوقيع على اتفاقية مشروعين لدعم التعليم في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وقع في العاصمة الفرنسية باريس، على اتفاقية مشروعين في برامج التعليم المستمر والتعليم المجتمعي في اليمن بين كلاً من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية ومنظمة الامم المتحدة اليونسكو.

وتهدف الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس، على هامش انعقاد الحلقة النقاشية الأولى في الندوة التي نظمها مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية، في مقر منظمة الأمم المتحدة اليونسكو، في العاصمة الفرنسية باريس، ويتولى مكتب اليونسكو الاقليمي بتنفيذه في اليمن البرنامج، الى اعادة التحاق خمسة وعشرين الف طالب الى التعليم.

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وأشار وزير التربية والتعليم في الندوة التي شارك فيها ، المشرف العام على مركز الملك سلمان الدكتور عبدالله الربيعه ووزير التعليم الصومالي عبدالله جودح بري ، الى دور المساعدات الانسانية في تنمية المعارف والعلوم في المناطق المتضررة من الحرب في اليمن..مؤكداً على أهمية ودور تلك المساعدات في اعادة الحياة التعليمية الى المدارس وتوفير المستلزمات المدرسية وطباعة الكتب الدراسية.

وتطرق الوزير لملس، الى التدخلات الانسانية التي اسهمت بها المملكة العربية السعودية ومركز الملك سلمان للإغاثة الانسانية في القطاع التعليمي في كافة المحافظات اليمنية بما فيها المحافظات التي تقع تحت سيطرة المليشيا الحوثية..مؤكداً اهمية تنويع التعليم وتنويعه الى عام وفني ومهني لمواجهة العدد المتزايد من الخريجين في الثانوية العامة.