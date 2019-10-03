شكرا لبحثكم عن خبر ”غريفيث” يكشف عن نتائج لقائه بزعيم المليشيا ”عبدالملك الحوثي” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصف المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس نتائج زيارته لصنعاء ولقائه بقيادات ميليشيات الحوثية بالشيء المثمر.

وقال غريفيث، في تغريدة لحساب البعثة الأممية على تويتر، رصده المشهد اليمني: "عقدت لقاء مثمراً مع عبد الملك الحوثي".

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وأضاف غريفيث، "ناقشنا خلاله السبل للبناء على مبادرتهم الأخيرة دعماً للتهدئة الفورية واستئناف عملية السلام في #اليمن".

وكان غريفيث وصل صنعاء في زيارة غير معلنة، أمس الثلاثاء، بعد يوم من إعلان الحوثيون إطلاق سراح 290 مختطفاً.



OSE_Yemen

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@OSE_Yemen

عقدت لقاء مثمراً مع عبد الملك الحوثي ناقشنا خلاله السبل للبناء على مبادرتهم الأخيرة دعماً للتهدئة الفورية واستئناف عملية السلام في #اليمن

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11:40 AM - Oct 2, 2019

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