شكرا لبحثكم عن خبر في يومه العالمي.. البن اليمني يحقق شهرة عالمية وسعر الكيلو جرام توازي 10 براميل نفط والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - احتفل العالم بشكل عام واليمنيون بشكل خاص، الثلاثاء، باليوم العالمي للقهوة .

وتعد اليمن الموطن الأصلي للقهوة، والأكثر شهرة في أوروبا، غير أن الحرب أسهمت بشكل غير مباشر في تراجع ترتيب اليمن من قائمة البلدان الأكثر تصديراً للبن.



وقالت وكالة "بلومبيرغ"، الثلاثاء، إن البن اليمني يكتسب شهرة عالمية بفضل جودته العالية، ويحصد الإشادة كأفضل الأفضل في العالم.

وذكرت في تقرير لها أن الرطل الواحد منه يباع بقيمة 240 دولارا، مما يعني أن سعر الكيلو الواحد يساوي حوالي 500 دولار، وأن الطن يصل الى نحو نصف مليون دولار.

وأوضحت الوكالة أنه يتم استيراد البن اليمني عالي الجودة إلى الولايات المتحدة لأول مرة منذ ظهور القهوة المتخصصة.

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وأكدت أن تصدير البن إلى الولايات المتحدة الأمريكية جاء بفضل محمصة المشاريع الاجتماعية التي تحولت إلى القهوة ، وميناء المخا ، والمسمى للميناء في اليمن الذي منه بدأت شحنات القهوة الأولى القادمة في 1400s.

ووفقا للتقرير اكتسبت حبوب البن القادمة من اليمن إشادة كأفضل الأفضل في العالم، مع الاعتراف على مستوى الصناعة الذي يجلب عناوين إيجابية لأمة مزقتها الحرب.

وقال مختار الخنشلي ، الذي أسس الشركة بعد بناء مهنة في القطاع غير الهادف للربح: "يمكن العثور على تسعين في المائة من القهوة في العالم إلى اليمن".

وأضاف: "هناك عدد قليل من المنظمات المختلفة مثل المنظمة العالمية لبحوث القهوة ومعهد جودة القهوة التي أجرت دراسات حول علم الوراثة في القهوة." يقول إنه من أين وجدت كلتا "mocha" و "Arabica" جذورهما.