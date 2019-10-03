اخبار الخليج / اخبار اليمن

العفو الدولية تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين

0 نشر
0 تبليغ
Advertisements

شكرا لبحثكم عن خبر العفو الدولية تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - طالبت منظمة العفو الدولية، مساء الثلاثاء، مليشيا الحوثي الانقلابية، الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والكشف عن مصير المخفيين القسريين في سجونها.

وقالت المنظمة في تغريدة على توتير، إنها ترحب بإفراج الحوثيين عن 290 محتجزاً من بينهم 42 ناجياً من غارة جوية من قبل التحالف الشهر الماضي، وتجدد دعوتها بالإفراج عن جميع المعتقلين والكشف عن مصير المختفين.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أعلنت إفراج مليشيا الحوثي عن 290 محتجزًا في عملية من طرف واحد، وشمل الإفراج 42 شخصًا ممن نجوا من الهجوم الذي استهدف مكانًا للاحتجاز في محافظة ذمار الشهر الجاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العفو الدولية تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا