شكرا لبحثكم عن خبر العفو الدولية تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - طالبت منظمة العفو الدولية، مساء الثلاثاء، مليشيا الحوثي الانقلابية، الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والكشف عن مصير المخفيين القسريين في سجونها.

وقالت المنظمة في تغريدة على توتير، إنها ترحب بإفراج الحوثيين عن 290 محتجزاً من بينهم 42 ناجياً من غارة جوية من قبل التحالف الشهر الماضي، وتجدد دعوتها بالإفراج عن جميع المعتقلين والكشف عن مصير المختفين.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أعلنت إفراج مليشيا الحوثي عن 290 محتجزًا في عملية من طرف واحد، وشمل الإفراج 42 شخصًا ممن نجوا من الهجوم الذي استهدف مكانًا للاحتجاز في محافظة ذمار الشهر الجاري.