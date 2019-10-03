شكرا لبحثكم عن خبر وسائل إعلام كندية: جوهرة أسطول المركبات المدرعة الكندية بيد الحوثيين، والمليشيا تتحدث عن شرط وحيد للتباحث مع أوتاوا والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - علق القيادي الحوثي،محمد علي الحوثي، الأربعاء، على تقارير إعلامية كندية بشأن مزاعم الحوثيين تدميرمدرعات كندية تابعة للجيش السعودي خلال عمليات شنتها شرق محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.
وقال محمد الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "حاضرون للتشاور مع كندا فيما يخص المدرعات وبالأخص المحروقة".
واشترط الحوثي، للتشاور مع كندا "إذا اعترفت بانتهاك القوانين وصححت موقفها تجاه الشعب اليمني".
وكانت صحيفة "أوتاوا سيتزن" الكندية، قالت: "إن السعودية مدينةٌ لكندا بمبلغ مليار دولار، قيمة مركبات خفيفة تعد جوهرة أسطول المركبات المدرعة التابع للقوات العسكرية الكندية".
ولم يصدر تعليق سعودي على الصحيفة الكندية، فيما شككت السعودية عبر متحدث التحالف في رواية الحوثيين بشأن عملية كتاف وقال أن الحوثيين قاموا بمبالغات كبيرة في الحديث عن العملية.
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