الحوثيون يحتجزون شحنة أدوية في مطاء صنعاء

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يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر مطلعة في مطار صنعاء، عن احتجاز مليشيا الحوثي الانقلابية، شحنة جديدة من الأدوية في مطار صنعاء الدولي خاصة بمنظمة أطباء بلا حدود.
وقال المصادر، إن ميليشيا الحوثي تحتجز شحنة جديدة من الأدوية التي وصلت عبر طيران الأمم المتحدة منذ أكثر من أسبوع.
وأشارت المصادر إلى أن الميليشيا الحوثية طلبت منهم إعادة بعض الأصناف بحجة أن الوضع الصحي باليمن لا يحتاجها في الوقت الذي يفتقر السوق لهذه الأدوية الخاصة بعلاج بعض الأمراض المزمنة.
وكانت الحكومة قد دعت منسقة الشؤون الانسانية في اليمن ليزا غراندي، التدخل العاجل، والضغط المباشر على مليشيا الحوثي الانقلابية لإدخال المساعدات الاغاثية للسكان المحاصرين بمدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة، دون قيد او شرط او تأخير.
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