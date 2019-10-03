شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل: الشرعية تباغت الامارات والمجلس الانتقالي بضربة كبيرة وغير متوقعة في عدن اربكت جميع... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في ضربة مفاجئة للمتمردين في العاصمة المؤقتة عدن وذلك بتحركات سريعة وعاجلة تقوم بها الشرعية لتشغيل أول مطاراتها الدولية بعيدا عن مطار عدن الدولي الذي بات تحت سيطرة المليشيات الانقلابية المدعومة من الامارات , حيث تسعى الحكومة الشرعية أن تجعل من محافظة شبوة منطلقا جديدا لها حتى استعادة مؤسسات الدولية المغتصبة من قبل مليشيات الشمال والجنوب .

حيث زار اليوم وفد من رئاسة شركة طيران اليمنية، مطار عتق الدولي، للاطلاع على اهم الاحتياجات اللازمة ومعرفة مستوى إنجاز المرحلة الثانية من عملية تأهيل وصيانة وتأثيث المطار .

وفي الزيارة التي تمت ظهر اليوم برئاسة المدير التنفيذي لشركة الطيران اليمنية ووفد من الهيئة اطلع المدير التنفيذي على سير العمل في المطار مشيدا بجهود السلطة المحلية بشبوة ووزارة النقل في عملية تأهيل المطار .

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وتأتي الزيارة بعد إعلان السلطة المحلية بشبوة إنجاز 60% من المرحلة الثانية من عملية تأهيل وصيانة المطار تمهيدا لتشغيله واستئناف الرحلات الجوية الداخلية والخارجية إليه.

حيث تم تأثيث وتجهيز الصالة وإدارة مطار عتق الدولي ومبنى الارصاد التابع له بتكلفة ثلاثة عشر مليون وسبعمائة وتسعة وعشرين ألف ريال بتمويل من المنحة الرئاسية المقدمة للمحافظة خلال العام الماضي والبالغة مليار ريال , ويجري العمل حاليا بهدف إستئناف رحلات الطيران منه واليه.