صحيفة ناشيونال إنتر تكشف عن هزيمة تحالف العدوان في نجران

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

أكدت صحيفة ناشيونال إنتر أن التقارير المثيرة حول هزيمة تحالف العدوان في نجران تتسرب بالرغم من صمت الرياض غير المبرر متسائلة : السعودية باتت تحت الحصار فهل تنهار بهدوء؟

وقالت الصحيفة إن الامير السعودي محمد بن سلمان انهزم في السياسة الخارجية ويواجه نفحات مزعجة له في الداخل.

وأشارت إلى أن الجيش واللجان الشعبية أسقطوا عمود ميكانيكي سعودي مهم على طول الحدود مع اليمن بعد أن استولوا على معسكرات سعودية ومئات الجنود, مؤكدة أن القتل الغامض للحارس الشخصي للملك السعودي سرعت من وتيرة إطلاق أجراس الإنذار داخل المملكة.

وأكدت الصحيفة أن بن سلمان في خطر ولم يعد له متسع من الوقت أو مساحة للمناورة, مشيرة إلى أنه دفع الرئيس دونالد ترامب للتصعيد ضد إيران ، وكثف الحرب التي تقودها بلاده في اليمن، وأطلق حصارًا دراماتيكيًا ضد خصومه في قطر والآن تتفجر سياساته في وجهه.