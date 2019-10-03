اليمن يهدد السعودية بضربات ساحقة إن رفضت مبادرة السلام

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

حذر المجلس السياسي الأعلى اليمني، السعودية من مغبة عدم قبول مبادرة السلام، مؤكدا أن هناك تحضيرات واسعة لضربات لا محدودة وبالغة الأثر بنطاقات زمنية واسعة ستكون كفيلة بهزيمة العدوان وسحق قدراته إذا لم يجنح للسلام والحوار.

ورحب المجلس في اجتماع له بالتعاطي الإيجابي مع مبادرة الرئيس مهدي المشاط، رئيس المجلس، والمتضمنة الوقف الكامل لإطلاق الصواريخ والطيران المسير باتجاه السعودية مقابل وقف العدوان ورفع الحصار على اليمن.

Advertisements

كما بارك المجلس البطولات العظيمة التي حققها أبطال الجيش واللجان الشعبية وأبناء القبائل المساندة للجبهات وآخرها الانتصارات العريضة في وادي آل أبو جبارة التي نجم عنها أسر الآلاف بالإضافة إلى غنائم واسعة من العدة والعتاد العسكري.

وأكد الاجتماع أنه يحق لكل يمني الاعتزاز والافتخار بالإنجازات العسكرية المتصاعدة التي لم تكن عملية نصر من الله واستهداف منشأة أرامكو سوى رأس الجليد منها، باتجاه ردع العدوان وإيقافه عن غيه وغطرسته.

وفي سياق آخر، أدان المجلس السياسي الأعلى ممارسات القرصنة البحرية على سفن المشتقات النفطية.. محذرا من مغبة الاستمرار في ذلك.