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الحكومة اليمنية تدين طرد الحوثيين مسؤولاً أممياً من صنعاء

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يزيد بن سلمان - شبوة - أدانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إقدام مليشيات الحوثي على طرد مسؤول أممي فور وصوله مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة الجماعة.

 

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن الحكومة اليمنية تدين قيام المليشيات بطرد ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، العبيد احمد العبيد، فور وصوله مطار صنعاء الدولي.

 

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وأضاف الوزير، إن هذا الاعتداء على المسؤول الأممي، جاء على خلفية تقرير سلط الضوء على الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء في معتقلات الحوثي.

 

وأشار الإرياني إلى أن سحب الحوثيين تصريح المسؤول الدولي عن ملف حقوق الإنسان في اليمن، وإجباره طائرته على الإقلاع عقب دقائق من هبوطها بمطار صنعاء الدولي، "اعتداء ضد المسؤول الأممي وتأكيداً على مضي المليشيات الحوثية في تحدي المجتمع الدولي واستمرار جرائمها الوحشية بحق المدنيين داخل وخارج مناطق سيطرتها".


وطالب الارياني، الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بعدم التغطية على جرائم المليشيا الحوثية وعدم الرضوخ لممارساتها القمعية التي لم يسلم منها حتى مسئولي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الانسان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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