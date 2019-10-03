شكرا لبحثكم عن خبر تصريح سعودي رسمي عن التهدئة مع إيران بشأن اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صرح وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، على مزاعم إيران بشأن تلقيها رسالة من المملكة العربية السعودية.

وقال الجبير: إن ماذكره متحدث النظام الإيراني من أن المملكة ارسلت رسائل للنظام الأيراني هو أمر غير دقيق.

وأضاف وزير الخارجية السعودي، أن ماحدث هو أن دولاً شقيقة سعت للتهدئة، وابلغناهم بأن موقف المملكة يسعى دائما للأمن والاستقرار في المنطقة.

وكتب الجبير في سلسلة تغريدات له على "تويتر" أن المملكة أبلغت إيران بأن التهدئة يجب أن تأتي من الطرف الذي يقوم بالتصعيد وينشر الفوضى عبر أعماله العدائية في المنطقة، مضيفاً: "نقلنا لهم موقفنا تجاه النظام الإيراني الذي نعلنه دائماً، وبشكل واضح في كل المحافل، وآخرها خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأشار الوزير السعودي بأن موقف المملكة واضح، قائلاً: "سأكرره هنا لعلهم يسمعوه"، أوقفوا دعمكم للإرهاب، و سياسات الفوضى والتدمير، والتدخل في شؤون الدول العربية الداخلية، و تطوير أسلحة الدمار الشامل، وبرنامج الصواريخ الباليستية، تصرفوا كدولة طبيعية وليس كدولة مارقة راعية للإرهاب.

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وقال الجبير بشأن ما تحدث عنه النظام الإيراني، بالتهدئة في اليمن، فإن المملكة لم ولن تتحدث عن اليمن مع النظام الإيراني، فاليمن شأن اليمنيين بكافة مكوناتهم، وسبب أزمة اليمن هو الدور الإيراني المزعزع لاستقراره والمعطل للجهود السياسية فيه.

وأضاف الجبير: آخر مايريده النظام المارق في إيران هو التهدئة والسلام في اليمن، فهو الذي يزود أتباعه بالأسلحة والصواريخ التي تستهدف أبناء اليمن وأمن المملكة ودول المنطقة كجزء من نهج هذا النظام التوسعي الساعي لفرض سيطرته على الدول العربية عبر الميليشيات التابعة له.

وأشار الوزير إلى أن النظام الإيراني إذا كان يريد السلام والتهدئة في اليمن فلماذا لم يقدم عبر تاريخه أي مساعدات تنموية أو إنسانية للشعب اليمني الشقيق بدلا من الدمار الذي تجلبه الأسلحة والصواريخ الباليستية ؟



Adel Aljubeir عادل الجبير

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@AdelAljubeir

1- ماذكره متحدث النظام الإيراني من أن المملكة ارسلت رسائل للنظام الأيراني هو أمر غير دقيق. ماحدث هو أن دولاً شقيقة سعت للتهدئة، وابلغناهم بأن موقف المملكة يسعى دائما للأمن والاستقرار في المنطقة.