عاجل : العثور على جثة فتاة سعودية داخل "دورة مياة " في جامعة جدة بهذه الطريقة البشعة ...لن تصدق ماذا...

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عدن - ياسمين التهامي - عُثر أمس الأربعاء، على إحدى طالبات جامعة جدة متوفاة داخل إحدى دورات المياه بمقر الطالبات الرئيس بالفيصلية. وأوضحت تقارير الجهات الأمنية أن الطالبة قامت بإيذاء نفسها. ومن جانبه نعت جامعة جدة الطالبة، وأوضح عبدالمجيد الغامدي، المتحدث الرسمي باسم الجامعة، أنه تم استدعاء الجهات الأمنية والإسعافية مباشرة، كما تم استدعاء أسرتها. ووجه مدير الجامعة بعمل تقرير متكامل عن الحالة، والمتابعة مع الجهات الأمنية.

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