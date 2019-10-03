شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يفاجئ ترامب ويهدد أمريكا ودول العالم .. ويتعهد بثاني أخطر قرارات جريئة في تاريخ... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تعقيبًا على الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها منشأتا النفط التابعتان لأرامكو السعودية، نأمل في أن لا يكون الرد العسكري ضد إيران ضروريًا فالحل السياسي أفضل بكثير، مشيرًا إلى أن أسعار النفط ستصل إلى أسعار خيالية إذا لم يتخذ العالم موقفًا قويًا لردع إيران.

جاء ذلك في حوار على قناة CBS الأمريكية، أجرته المذيعة نورا دونيل، مراسلة برنامج ”60 دقيقة“، في جدة، الثلاثاء الماضي، وهو ثاني حوار تجريه القناة مع الأمير محمد بن سلمان بعد لقاء 2018.

وأضاف بن سلمان أنه يتفق مع وزير الخارجية مايك بومبيو، بأن الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين من قبل إيران هو عمل حرب، مشيرًا إلى أنه عمل أحمق لأنه استهدف 5% من إمدادات العالم النفطية، فالهجوم ضرب قلب إمدادات الطاقة في العالم وليس فقط السعودية.

وعن وقوع هذا الهجوم رغم أن المملكة هي المستورد الأول في العالم للأسلحة والمعدات العسكرية، قال بن سلمان: ”السعودية بحجم قارة تقريبًا، فهي أكبر من أوروبا الغربية كاملة.. ونحن محاصرون بالتهديدات من كل اتجاه، لذلك من الصعب تأمين كل هذه المساحة بشكل كامل.. وتشمل الدفاعات الجوية السعودية أنظمة صواريخ باتريوت وصواريخ هوك الأمريكية التي لم تكن مصممة لإسقاط الطائرات المُسيرة“.

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وبسؤاله ما السبب الاستراتيجي وراء استهداف إيران لأرامكو، أجاب قائلًا: ”أعتقد أن الهجوم كان مدفوعًا بالغباء.. لا يوجد هدف استراتيجي فالأحمق هو الذي يهاجم 5% من الإمدادات العالمية.. الهدف الاستراتيجي الوحيد هو إثبات أنهم أغبياء وهذا ما فعلوه“.

وقال ولي العهد السعودي إن حربًا بين المملكة العربية السعودية وإيران ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى ضرورة ردع إيران، قائلاً ”إذا لم يتخذ العالم موقفًا قويًا لردع إيران فسنرى المزيد من التصعيد، كما سيصل النفط لأسعار خيالية“.

وأضاف ”على الرئيس ترامب الاجتماع بالرئيس روحاني وصياغة صفقة جديدة، وهذا ما يطلبه ترامب، وهذا ما نسعى إليه جميعًا.. ولكن الإيرانيين هم الذين لا يريدون الجلوس على طاولة المفاوضات“.