شكرا لقرائتكم خبر عن تسعيرة جديدة للمشتقات النفطية في صنعاء من السبت القادم.. (قائمة الأسعار) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعتزم شركة النفط في صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية المدعومة من إيران اعتماد تسعيرة جديدة للمشتقات النفطية ابتداء من السبت القادم .

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وقالت مصادر في الشركة إن المليشيات تعد الان للاعلان عن التسعيرة الجديدة بشكل رسمي، حيث حددت سعر الدبة البترول " 20 لتر" بـ 9000 ريال بينما رفعت سعر الدبة الديزل إلى 9500 ربال والزام جميع المحطات بالتسعيرة الجديدة وفقا لموقع "صيرة بوست".

يذكر أن المليشيات تفتعل الأزمات في المشتقات النفطية والعاز المنزلي بين حين وآخر بغرض رفع الأسعار وتنشيط السوق السوداء لتحقيق أرباح مادية على حساب معاناة المواطنيين.

وتسيطر قيادات المليشيا أبرزها الناطق باسم الجماعة محمد عبدالسلام وتاجرها دغسان على تجارة الوقود في المحافظات الخاضعة لسيطرتها منذ الانقلاب.