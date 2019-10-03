شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : خبر سار لليمنيين المقيمين في "الطائف وخميس مشيط ومكة المكرمة " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت شركة عبدالرحمن بن أحمد الدهام وشركاه (الدهام للساعات) توفر وظائف شاغرة (للرجال)، للعمل بفروع الشركة في المدن التالية (الطائف، وخميس مشيط، ومكة المكرمة)، بمسمى (بائع)، بنظام الدوام (فترتين).

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم حاصل على الاقل على شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم أو البكالوريوس+ خبرة لا تقل سنة.

تُرسل السيرة الذاتية الى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة واسم المدينة في عنوان البريد):[email protected]