شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو| فتاة تخلع ملابسها "تتعرّى" في شوارع هذه الدولة الخليجية وتُشعل غضباً واسعاً!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعيّ، فيديو صادم، لفتاة تقوم بخلع ملابسها لتبقى بملابسها الداخلية أمام أبراج الكويت. Advertisements وأثار تصرّف الفتاة استياء رواد مواقع التواصل، وطالبوا بفتح تحقيقٍ في قيام القفتاة باستعراض مفاتنها بشكل مثير، في مشهد فاضح لا يليق برمزية المكان الذي يمثل دولة الكويت وشعبها.

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