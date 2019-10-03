شكرا لمتابعة خبر عن الإعلان عن عزل الامير " تميم بن حمد " وتشكيل مجلس أعلى لإدارة شئون قطر .. (التفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -



أعلنت تنسيقية جبهة تحرير إمارة قطر، نيتها عزل حاكم قطر الحالى تميم بن حمد آل ثانى.

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وأكدت تنسيقية جبهة تحرير إمارة قطر، انتخاب مجلس أعلى لإدارة البلاد لحين ترشيح عائلة أحمد آل ثانى أميرا للبلاد، والاعتذار للشعوب العربية التى تضررت من السياسة القطرية، خاصة فى سوريا ومصر وليبيا وعرض ما سيتم الاتفاق عليه مع سوريا وليبيا لإعادة بناء ما تسببت سياسات الأمير فى تدميره، وإعادة العلاقات مع الدول الشقيقة فى المنطقة العربية ومجلس التعاون الخليجى وفق مبادىء الاخوة وحسن الجوار وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للغير.

وتعهد المجلس القيادى لتنسيقية جبهة تحرير إمارة قطر أمام المجتمع الدولى بالالتزام بكافة الاتفاقات والعقود الموقعة بعد عزل تميم بن حمد، مع بذل كل ما تستطيعه الإدارة الجديدة فى البلاد لمحاربة الإرهاب.