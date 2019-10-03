شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : خبير بالقانون الدولي يؤكد أن عملية قتل الفغم كانت بمحاولة إغتيال للملك سلمان ويكشف بالاسم عن الجهة التي نفذت عملية الإغتيال واين هم الآن "تفاصيل +صورة" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف الدكتور محمود رفعت، الخبير بالقانون الدولي، ورئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي العلاقات الدولية، تفاصيل قال إنها “مؤكدة” حول مقتل اللواء السعودي عبد العزيز الفغم، حارس الملك سلمان بن عبدالعزيز “الشخصي”.

جديد الحدث أونلاين:

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وقال رفعت في تغريدة له ( أؤكد أن مقتل اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان كان نتيجة محاولة اغتيال تعرض لها سلمان)، حسب قوله.

وأضاف كاشفاً بعض تفاصيل الهجوم الذي قال إن أفراداً من الأسرة الحاكمة “نفذوه”، مشيراً إلى أن “آل سعود” أكثر الناقمين على الملك سلمان وابنه، لما رأوه منهم من إذلال. حسب قوله.

وتشهد السعودية أسوأ عصورها بالفعل في عهد الملك سلمان وولي عهده الذي استنزف خزائن المملكة، لتحقيق مخططه المجنون وتلبية نزواته الشخصية فضلا عن تضييع هيبة المملكة وتوريطها بحرب اليمن وفضيحة مقتل خاشقجي واعتقال العلماء والنشطاء والمفكرين ونشر الخلافات والشقاق بين السعوديين أنفسهم.

واغتيل اللواء عبدالعزيز الفغم مساء السبت 28 سبتمبر/أيلول 2019 في مدينة جدة غرب السعودية، بعد «نزاع شخصي»، في منزل يعود لأحد أصدقائه. "حسب الرواية الرسمية" التي نشرها النظام السعودي.