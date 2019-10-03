تصريحات رئيس هيئة الأركان الإيراني اعتراف عن دعمها لميليشيا الحوثي

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني "إن تصريحات رئيس هيئة الأركان الإيراني محمد باقري لقناة صينية عن تقديم الاستشارات العسكرية والمعلومات الاستخباراتية وما يقدمه الحرس الثوري لدعم الميليشيا الحوثية تحت ما اسماه (محور المقاومة) هو إقرار صريح واعتراف رسمي يصدر لأول مرة عن دعم عسكري تقدمه طهران لميليشيا الحوثي الإرهابية".



وأضاف الوزير اليمني - في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية - "أن الدعم الإيراني للميليشيا الحوثية لا يقتصر على الاستشارات العسكرية والاستخباراتية"، مشيرًا إلى أن النظام الإيراني يتحكم بالقرار السياسي والعسكري ويدير الميليشيا لتنفيذ أجندته ويزودها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والأسلحة والخبراء في الصناعات العسكرية والألغام والعبوات الناسفة.

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