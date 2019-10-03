- 1/2
- 2/2
الخميس 3 أكتوبر 2019
صورة ارشيفية
كتب
الخليج 365
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، هطول أمطار غزيرة على السواحل الجنوبية و الغربية لمحافظات (أبين، عدن، لحج، تعز، الحديدة).
وأشار في بيان إلى احتمالية هطول الأمطار المتفاوتة الشدة المصحوبة بالعواصف الرعدية خلال الساعات القادمة التي قد تكون شديدة الغزارة على أجزاء من المرتفعات الغربية و الجنوبية الغربية من لحج و تعز جنوبا حتى صعدة شمالا في فترتي الظهيرة و المساء، و تمتد شرقا إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات (البيضاء، أبين، شبوة، حضرموت)
و أكد المركز استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس على المناطق الجبلية و السواحل الجنوبية و الغربية و أجزاء من الهضاب الداخلية.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل .. الأرصاد يحذر من تغيرات جوية متوقعة خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.