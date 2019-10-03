عاجل .. الأرصاد يحذر من تغيرات جوية متوقعة خلال 24 ساعة

الخميس 3 أكتوبر 2019

صورة ارشيفية

كتب Advertisements الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، هطول أمطار غزيرة على السواحل الجنوبية و الغربية لمحافظات (أبين، عدن، لحج، تعز، الحديدة).



وأشار في بيان إلى احتمالية هطول الأمطار المتفاوتة الشدة المصحوبة بالعواصف الرعدية خلال الساعات القادمة التي قد تكون شديدة الغزارة على أجزاء من المرتفعات الغربية و الجنوبية الغربية من لحج و تعز جنوبا حتى صعدة شمالا في فترتي الظهيرة و المساء، و تمتد شرقا إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات (البيضاء، أبين، شبوة، حضرموت)

و أكد المركز استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس على المناطق الجبلية و السواحل الجنوبية و الغربية و أجزاء من الهضاب الداخلية.