شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي مؤتمري يكشف عن إعتراف إيراني بدعم الحوثيين وإعتبار اليمن محافظة إيرانية. والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قال القيادي بحزب المؤتمر محمد المسوري أن على الحوثيين التوقف عن إنكار علاقتهم بإيران بعد تصريحات محمد باقر رئيس الأركان الإيراني لقناة صينية أعترف فيها بدعمهم اللوجستي والعسكري للحوثي .

ونشر المسوري على صفحته بتويتر"إلى الحوثة.

سيدكم/محمد باقر رئيس هيئة الأركان الإيرانية.

يعترف للقناة الصينية صراحة بوجود إيران في اليمن ودعمهم للحوثة لوجيستيا وعسكريا تحت ما يسمى بمحور المقاومة"



وتابع"يكفيكم إنكار وجود إيران في اليمن.

وإلى المغرر بهم.

أفيقوا ولا تقبلوا أن تكون اليمن محافظة إيرانية.

حافظوا على اليمن"

