شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي إماراتي يشتم هادي وعلي محسن ومسؤول يمني يرد له بقصف في الجبهة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خاص



قال السياسي الإماراتي خلفان الكعبي،أنه عندما هرب الرئيس هادي وارتدى علي محسن والأخونجية العبايات مطلع 2015 ارتدى بواسل الإمارات وإخوانهم في المقاومة الجنوبية ملابس القتال ونزلوا إلى الميدان لمواجهة أذناب إيران في جزيرة العرب،متهماً أنصار هادي والأخوان بالسب والشتم للإمارات الأن بعدما أفسد أنصار هادي والإخوان حسب قوله.

ورد وكيل وزارة الإعلام اليمني مختار الرحبي على الكعبي قائلاً "لو كانوا ابطال وشجعان فليذهبوا لتحرير الجزر الامارتية المحتلة من إيران خلي عنك العنتريات الفاضية والكلام الفارغ .

وقياداتنا اشجع الشجعان وكلامك مردود عليك "